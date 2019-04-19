В Челябинске мошенники выдают дешевку с «Алиэкспресса» за старинные монеты

СЕГОДНЯ 04:52 2019-04-19T04:52:24+03:00

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Житель Челябинска предупредил горожан о мошенниках:

— На ул. Академика Королева рядом с магазином «Косметичка» мужчина предлагает «старинные монеты». Говорит, что нашел их. На самом деле это новодел. На «Алиэкспрессе» (китайский интернет-магазин — прим. Автора) стоят 100 руб., — написал Антон Кушнирук в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в ВК.

На днях подобные посты появились сразу в нескольких пабликах. Южноуральцы пишут, что торговцы монетами ищут жертв не только на улицах. Заходят в магазины и офисы. Сначала могут назвать высокую цену, потом якобы скинуть: «Да забирай все за две тысяиу. Куда мне их?!»

— Чуть не купила. Вовремя коллеги подсказали. А я то хотела для папы-коллекционера эти монеты взять, порадовать его. Да уж… — написала жительница Челябинской области в группе «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU