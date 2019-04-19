В Челябинской области в ДТП пострадала маленькая девочка

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-19T09:40:30+03:00

В ДТП в Катав-Ивановском районе пострадала маленькая девочка. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Водитель машины не справился с управлением и опрокинул авто в кювет

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Драма на дороге разыгралась вечером 18 апреля. В Катав-Ивановском районе заложником неумелых непродуманных поступков стала дошкольница. 36-летний мужчина, управлял автомобилем Хендай Акцент, при обгоне не справился с управлением и съехал в левый кювет. Машина опрокинулась.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пассажир, шестилетняя девочка, получила телесные повреждения. С места аварии ее увезли в больницу.

Тем же вечером в Магнитогорске, на ул. Грязнова, 59-летний водитель ВАЗ-21140, при выполнении маневра левого поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем Киа Серато. От удара ВАЗ отскочил и врезался в электроопору.

Водитель автомобиля ВАЗ от травм скончался на месте ДТА. Водителя иномарки госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU