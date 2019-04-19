2019-04-19T09:40:30+03:00
Происшествия

В Челябинской области в ДТП пострадала маленькая девочка

Водитель машины не справился с управлением и опрокинул авто в кювет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В ДТП в Катав-Ивановском районе пострадала маленькая девочка. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.В ДТП в Катав-Ивановском районе пострадала маленькая девочка. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Драма на дороге разыгралась вечером 18 апреля. В Катав-Ивановском районе заложником неумелых непродуманных поступков стала дошкольница. 36-летний мужчина, управлял автомобилем Хендай Акцент, при обгоне не справился с управлением и съехал в левый кювет. Машина опрокинулась.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пассажир, шестилетняя девочка, получила телесные повреждения. С места аварии ее увезли в больницу.

Тем же вечером в Магнитогорске, на ул. Грязнова, 59-летний водитель ВАЗ-21140, при выполнении маневра левого поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем Киа Серато. От удара ВАЗ отскочил и врезался в электроопору.

Водитель автомобиля ВАЗ от травм скончался на месте ДТА. Водителя иномарки госпитализировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из ТРК «Алмаз» в Челябинске эвакуируют людей
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
Челябинцы считают дни до шествия Бессмертного полка
В Магнитогорске мошенники крадут деньги с банковских карт
В Челябинске прохожие спасли двухгодовалого ребенка
Спасибо рыжему коту: студентка из Челябинска поблагодарила за «спасенный» велосипед
Пожар в челябинской «Авроре»: эвакуационные выходы были закрыты
В Челябинске мошенники выдают дешевку с «Алиэкспресса» за старинные монеты
Житель Челябинской области заклеил стекла автомобилей соседей листовками
Из табора — в колонию. В Челябинске цыганка нарвалась на «тайного покупателя»
Извращенец пугает пациентов детской больницы в Челябинской области
За двухгодичный долг по зарплате директора санатория в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч
Две улицы в Челябинске в пятницу станут односторонними
Снести нельзя: Доваторский рынок переезжает на парковку «Калибра» в Челябинске
В Челябинске горит отель «Аврора»
Гигантский рыжий кот поймал вора в парке Челябинска