В Челябинской области в ДТП пострадала маленькая девочка
Драма на дороге разыгралась вечером 18 апреля. В Катав-Ивановском районе заложником неумелых непродуманных поступков стала дошкольница. 36-летний мужчина, управлял автомобилем Хендай Акцент, при обгоне не справился с управлением и съехал в левый кювет. Машина опрокинулась.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пассажир, шестилетняя девочка, получила телесные повреждения. С места аварии ее увезли в больницу.
Тем же вечером в Магнитогорске, на ул. Грязнова, 59-летний водитель ВАЗ-21140, при выполнении маневра левого поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем Киа Серато. От удара ВАЗ отскочил и врезался в электроопору.
Водитель автомобиля ВАЗ от травм скончался на месте ДТА. Водителя иномарки госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU