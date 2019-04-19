Из ТРК «Алмаз» в Челябинске эвакуируют людей
Утром 19 апреля посетителей ТРК «Алмаз» в Ленинском районе Челябинска попросили выйти на улицу. Администрация комплекса потребовала от работников и гостей отогнать машины с парковок. Эвакуация может быть связана со сработкой системы пожарных сигнализаций.
— Пока не видим на месте никаких машин экстренных служб. Нет ни полиции, ни пожарных расчетов. Поэтому даже предположить причину эвакуации проблематично, — поделился с «КП — Челябинск» один из сотрудников.
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ИСТОЧНИК KP.RU