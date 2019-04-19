2019-04-19T14:28:49+03:00
Происшествия

«Ювелир» с золотыми зубами развел жительниц Челябинска на 400 тысяч

Полиция ищет пострадавших
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Если вы или ваши близкие пострадали от этого человека, позвоните по телефону 265-26-54. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Если вы или ваши близкие пострадали от этого человека, позвоните по телефону 265-26-54. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В Челябинске поймали мошенника, который похищал драгоценности у женщин. Разводил так: находил жертв в интернете, знакомился, представлялся ювелиром. За разговором предлагал новым знакомым отремонтировать, почистить украшения. Мол, качественно и недорого. А получив драгоценности, скрывался. Так он обманул пять челябинок, ущерб в общей сумме 400 тысяч рублей.

На днях полицейские задержали «ювелира». Им оказался 47-летний житель Свердловской области. Во время досмотра у него обнаружили 100 тысяч рублей и две золотые цепочки.

— Возбуждено пять уголовных дел по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, тоже за мошенничество, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас «ювелир» заключен под стражу. Полицейские предполагают, что жертв может быть больше. Если вы или ваши близкие пострадали от действий этого человека, позвоните в полицию по телефонам 265-26-54, 8-909-079-34-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан лучшей российской компанией по управлению активами
Когда в Челябинске начнется рекультивация свалки
Причиной эвакуации «Алмаза» стал подозрительный предмет
Бывшего голкипера НХЛ рассматривают на пост главного тренера челябинского «Трактора»
Из ТРК «Алмаз» в Челябинске эвакуируют людей
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
В Челябинской области в ДТП пострадала маленькая девочка
Челябинцы считают дни до шествия Бессмертного полка
В Магнитогорске мошенники крадут деньги с банковских карт
В Челябинске прохожие спасли двухлетнего ребенка
Спасибо рыжему коту: студентка из Челябинска поблагодарила за «спасенный» велосипед
Пожар в челябинской «Авроре»: эвакуационные выходы были закрыты
В Челябинске мошенники выдают дешевку с «Алиэкспресса» за старинные монеты
Житель Челябинской области заклеил стекла автомобилей соседей листовками
Из табора — в колонию. В Челябинске цыганка нарвалась на «тайного покупателя»
Извращенец пугает пациентов детской больницы в Челябинской области
За двухгодичный долг по зарплате директора санатория в Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч
Две улицы в Челябинске в пятницу станут односторонними
Снести нельзя: Доваторский рынок переезжает на парковку «Калибра» в Челябинске
В Челябинске горит отель «Аврора»
Гигантский рыжий кот поймал вора в парке Челябинска