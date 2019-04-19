«Ювелир» с золотыми зубами развел жительниц Челябинска на 400 тысяч

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-19T14:28:49+03:00

Если вы или ваши близкие пострадали от этого человека, позвоните по телефону 265-26-54. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

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В Челябинске поймали мошенника, который похищал драгоценности у женщин. Разводил так: находил жертв в интернете, знакомился, представлялся ювелиром. За разговором предлагал новым знакомым отремонтировать, почистить украшения. Мол, качественно и недорого. А получив драгоценности, скрывался. Так он обманул пять челябинок, ущерб в общей сумме 400 тысяч рублей.

На днях полицейские задержали «ювелира». Им оказался 47-летний житель Свердловской области. Во время досмотра у него обнаружили 100 тысяч рублей и две золотые цепочки.

— Возбуждено пять уголовных дел по статье «Мошенничество». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, тоже за мошенничество, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас «ювелир» заключен под стражу. Полицейские предполагают, что жертв может быть больше. Если вы или ваши близкие пострадали от действий этого человека, позвоните в полицию по телефонам 265-26-54, 8-909-079-34-44.

ИСТОЧНИК KP.RU