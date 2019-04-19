Власти хотят свести на минимум число маршруток в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:45 2019-04-19T19:45:22+03:00

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Новый транспорт, озеленение, экологические программы промпредприятий снизят выбросы на 22% через пять лет. Наш город должен забыть о смоге.

Об этом врио губернатора Алексей Текслер заявил на экологическом форуме. В планах властей — развитие электротранспорта и перевод автобусов на сжиженный природный газ.

— Общественный транспорт Челябинска на 90% состоит из маршруток, их больше 1400 штук. А городского общественного транспорта, автобусов, — не более 70. Подвижной состав старый. Недавно загорелась маршрутка. В тот день проходило совещание по развитию транспорта, такое вот совпадение. Разрабатываем по общественному транспорту большую программу, — заметил глава региона.

Челябинск нуждается в 850 современных автобусах. Власти обещают решить тему покупки в этом году. Планы 2020 года — развитие электротранспорта. Это — комплексная тема, ведь прежде чем покупать, например, современные вагоны, нужно менять инфраструктуру: сети, рельсы и пр.

— Трамваи основа пассажирского транспорта в крупных городах. Будем включаться в нацпроект, менять инфраструктуру и переходить на низкопольный современный электротранспорт, — сказал врио.

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ИСТОЧНИК KP.RU