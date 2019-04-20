Имя лучшего воспитателя назвали в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-20T06:39:33+03:00

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Победителем областного конкурса «Педагог года в дошкольном образовании-2019» стала учитель-дефектолог детского сада №25 города Снежинска Екатерина Польская, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В течение пяти дней педагоги проходили различные испытания: показывали мастер-классы, проводили мероприятия с детьми, делали их анализ, представляли творческую презентацию и принимали участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».

— Пятерка финалистов была очень сильной, выбрать лучшего оказалось непросто. Любой из вышедших в финал участников мог представлять нашу область на всероссийском этапе. Но в Москву на конкурс в ноябре этого года поедет Екатерина Польская. Также педагог получит премию в размере 229 тысяч рублей, — говорит и. о. первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Жюри родителей назвало лучшим участником конкурса Оксану Никульникову из Магнитогорска. А Совет заведующих детсадами отдал свои симпатии Марии Слуховой из Катав-Ивановского муниципального района.

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ИСТОЧНИК KP.RU