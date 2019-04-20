Бесплатный квест по заповеднику «Аркаиме» пройдет в «Ночь музеев»

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-20T08:51:22+03:00

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К международной акции «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая, заповедник «Аркаим» подготовил бесплатный квест по своим памятникам и музеям, сообщает министерство культуры Челябинской области.

— Участникам квеста предстоит вжиться в роль ученых-археологов. Тем, кто справится с заданиями быстрее и лучше всех, получат полезные призы, бесценный опыт и незабываемые впечатления, — обещают организаторы.

В рамках акции также впервые пройдет уникальная экологическая экскурсия, которая познакомит гостей с ландшафтами, животными и растительным миром Аркаима — гостям покажут закрытые для посетителей объекты.

А в 9 вечера музей Аркаима откроет двери для всех желающих. До полуночи здесь можно будет пообщаться с известными археологами, историками и музейными работниками, посмотреть выставки и экспозицию с уникальными артефактами.

Подробную программу дня можно найти на сайте заповедника.

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ИСТОЧНИК KP.RU