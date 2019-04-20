Одну из больниц Челябинска эвакуировали из-за взрыва лампы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-20T14:44:02+03:00

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Инцидент произошел около полудня в субботу, 20 апреля. В Областной клинической больнице №2 взорвалась люминесцентная лампа. Взрыв вызвал пожар, сообщает пресс-служба областного минздрава.

— В дежурной лаборатории перегрелась и взорвалась люминесцентная лампа, это вызвало короткое замыкание и возгорание, — уточняют подробности инцидента в ведомстве. — Сразу сработала пожарная сигнализация и оповестила всех пациентов и персонал больницы об эвакуации.

Сотрудники больницы сработали оперативно. Один из врачей смог самостоятельно потушить огонь при помощи огнетушителя. Как того требует инструкция, мужчина сразу обесточил корпус. Тем временем его коллеги помогли пациентам покинуть помещение.

— У нас регулярно проходят тренировки по эвакуации и пожарной безопасности, поэтому все сотрудники сработали очень слаженно. Полная эвакуация заняла около четырех минут. Пожарные приехали спустя несколько минут после того, как огонь был потушен. Они проверили безопасность помещения и дали разрешение людям вернуться в больницу, — рассказала главврач ОКБ №2 Светлана Михайлова

Отделение продолжает работать в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU