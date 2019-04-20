На смену холоду на Южный Урал идут тепло и дожди

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-20T16:48:58+03:00

Погода изменится уже в ближайшее воскресенье

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В Челябинской области в ближайшие дни пройдут небольшие дожди, сообщает Челябинский гидрометцентр. Кроме того, в регионе потеплеет.

Уже в воскресенье, 21 апреля, и в понедельник, 22 апреля, дневные температуры поднимутся до +12…+13 градусов. Кое-где утром 21 апреля возможны туманы.

Точно такой же будет вся следующая неделя: около нуля ночью и +12…+14 днем. Временами возможен небольшой дождь.

На территории Челябинска, Коркино и Магнитогорска к этому часу сохраняются неблагоприятные метеоусловия. По прогнозам синоптиков, они продлятся до вечера воскресенья.

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ИСТОЧНИК KP.RU