На смену холоду на Южный Урал идут тепло и дожди
В Челябинской области в ближайшие дни пройдут небольшие дожди, сообщает Челябинский гидрометцентр. Кроме того, в регионе потеплеет.
Уже в воскресенье, 21 апреля, и в понедельник, 22 апреля, дневные температуры поднимутся до +12…+13 градусов. Кое-где утром 21 апреля возможны туманы.
Точно такой же будет вся следующая неделя: около нуля ночью и +12…+14 днем. Временами возможен небольшой дождь.
На территории Челябинска, Коркино и Магнитогорска к этому часу сохраняются неблагоприятные метеоусловия. По прогнозам синоптиков, они продлятся до вечера воскресенья.
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ИСТОЧНИК KP.RU