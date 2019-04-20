В Челябинске собирают деньги на проведение Игр победителей для переживших онкологию ребятишек

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-20T19:01:00+03:00

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Детский рак больше не приговор. До 80% ребят, столкнувшихся с онкологией, поправляются и живут обычной жизнью. Для таких юных героев проводят Всемирные детские игры победителей — это спортивные соревнования для детей, победивших рак, а также их родных сестер и братьев. Сегодня проект нуждается в нашей поддержке.

— Эти дети видели то, что не должны видеть дети. Они видели, как рядом умирали их сверстники. Мы очень хотим помочь ребятам залечить душевные раны. Мы хотим их порадовать, удивить, подарить положительные эмоции. Ребята заслужили награду, — говорят организаторы игр в Челябинской области — благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Искорка».

Сами игры состоятся 18-19 мая в Челябинске. А до 7 мая любой желающий может перечислить посильную сумму на подарки детям. Сбор средств идет на популярной краудфандинговой платформе «Планета». Из необходимых проекту 150 тысяч рублей собрано чуть меньше 60 тысяч.

Организаторы обещают: каждый благотворитель получит «эмоциональный подарок». Это шаблон подарочной обертки для шоколада, фоторамка акции для соцсетей, термос с символикой Игр победителей и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU