Мастера из Челябинской области подарят Франции золотой собор Парижской Богоматери
Мастера из Златоуста изготовили позолоченный макет собора Парижской Богоматери и собираются передать его в посольство Франции, сообщает компания, изготовившая макет.
Скульптурная композиция весит порядка 15 килограммов. В ее основании лежит поделочный камень долерит. Сам собор выполнен из металла и покрыт золотой и серебром. По центру композиции укреплен фриз, на котором написано: «Собор Парижской Богоматери. Мировое культурное наследие». Фриз будет инкрустирован кристаллами Swarovski.
Напомним, вечером 15 апреля в столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери, воспетый в одноименном романе Гюго. Пожар уничтожил крышу собора и изменил силуэт знаменитой достопримечательности — сгорел и обрушился его шпиль.
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