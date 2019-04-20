Мастера из Челябинской области подарят Франции золотой собор Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 20:50 2019-04-20T20:50:56+03:00

Естественно, целый и невредимый - каким он было до пожара

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Мастера из Златоуста изготовили позолоченный макет собора Парижской Богоматери и собираются передать его в посольство Франции, сообщает компания, изготовившая макет.

Скульптурная композиция весит порядка 15 килограммов. В ее основании лежит поделочный камень долерит. Сам собор выполнен из металла и покрыт золотой и серебром. По центру композиции укреплен фриз, на котором написано: «Собор Парижской Богоматери. Мировое культурное наследие». Фриз будет инкрустирован кристаллами Swarovski.

Напомним, вечером 15 апреля в столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери, воспетый в одноименном романе Гюго. Пожар уничтожил крышу собора и изменил силуэт знаменитой достопримечательности — сгорел и обрушился его шпиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU