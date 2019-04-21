Жителю Челябинской области грозит срок за вырубку сосен
В Октябрьском районе поймали «черного лесоруба». Он вырубил девять сосен неподалеку от деревни Уйско-Чебаркульская.
Незаконную вырубку обнаружил работник местного лесничества, обратился в полицию.
Браконьера задержали через несколько часов. Им оказался 48-летний неработающий местный житель. Из спиленных сосен «дровосек» хотел соорудить хозпостройки для скота. Ущерб от его незаконной рубки составил 47 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней — до двух лет тюрьмы, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU