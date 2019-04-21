2019-04-21T09:43:34+03:00
Происшествия

Жителю Челябинской области грозит срок за вырубку сосен

Он спилил деревья, чтобы построить сарай для скота
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Браконьеру грозит до двух лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Браконьеру грозит до двух лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе поймали «черного лесоруба». Он вырубил девять сосен неподалеку от деревни Уйско-Чебаркульская.

Незаконную вырубку обнаружил работник местного лесничества, обратился в полицию.

Браконьера задержали через несколько часов. Им оказался 48-летний неработающий местный житель. Из спиленных сосен «дровосек» хотел соорудить хозпостройки для скота. Ущерб от его незаконной рубки составил 47 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по ней — до двух лет тюрьмы, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Челябинска обнаружили на пустыре десятки пропавших писем и сотни квитанций
В Челябинской области из ларька изъяли 5 кг насвая, который продавали подросткам
А поговорить? В Челябинске продают говорящие пельмени (видео)
Мастера из Челябинской области подарят Франции золотой собор Парижской Богоматери
В Челябинске собирают деньги на проведение Игр победителей для переживших онкологию ребятишек
На смену холоду на Южный Урал идут тепло и дожди
Одну из больниц Челябинска эвакуировали из-за взрыва лампы
В центре Челябинска посадят четырех лягушек с саксофоном за 820 тысяч рублей
Мужчина, разгромивший двери мэрии в Челябинской области, попал на видео
Бесплатный квест по заповеднику «Аркаим» пройдет в «Ночь музеев»
Судью, муж которой сбил человека, уволили с престижной работы в Челябинске
Имя лучшего воспитателя назвали в Челябинской области
Власти хотят свести на минимум число маршруток в Челябинске
В Челябинске проверят все питьевые источники
ВТБ Капитал Управление Инвестициями признан лучшей российской компанией по управлению активами
«Ювелир» с золотыми зубами развел жительниц Челябинска на 400 тысяч