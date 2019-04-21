В Челябинской области трактор осыпал дорожной пылью прохожих

СЕГОДНЯ 20:10 2019-04-21T20:10:35+03:00

Толку от такой уборки нет. Фото: группа во ВКонтакте «Черное и белое Магнитогорск».

Изменить размер текста: A A

Жители Магнитогорска возмущены уборкой на городских улицах. На днях по городу проехал трактор, который собирал пыль и грязь с проезжей части, но при этом выдувал ее на тротуары. В итоге с ног до головы осыпал людей пылью.

— Трактор ехал очень быстро, никто не успел среагировать и отбежать. Да и некуда там. Он прямо носился по улице. Пыль поднималась выше 10-ти этажного дома, — написала в группе «Черное и белое Магнитогорск» Антонина.

Горожане напомнили, что улицы от грязи и пыли убирают после дождя, или снабжают технику баком с водой, чтобы предварительно смочить участок дороги. По мнению жителей, дорожник нарушил технологию уборки.

— Это тоже самое, что у себя дома пользоваться пылесосом, который через одно отверстие пыль собирает, а через другое — разбрасывает. Здесь — аналогичная ситуация. Пыль и грязь просто поднимают и она никуда не девается. Подобная «уборка» ни к чему. И вызывает раздражение у пешеходов. «Мартышкин труд». Пользы — ноль. А вреда — хоть отбавляй, — высказалась Светлана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU