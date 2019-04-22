2019-04-22T04:01:59+03:00
Общество

Мужчина спас соседских детей из горящей квартиры в Челябинске

Горожане собирают материальную помощь погорельцам
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео группы "Парковый Челябинск" в ВК.Кадр из видео группы "Парковый Челябинск" в ВК.
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Сильный пожар в микрорайоне «Парковый» охватил несколько квартир. В копоти — восемь этажей. Но главное, что люди живы. И это благодаря смелым и решительным действиям мужчин, живущих в этом доме.

— Спасибо вам, мужчины, за спасение моих детей! В момент пожара я была на работе. Когда мне сказали, что мой дом горит, я побежала туда. Но своих детей и маму не могла найти среди людей на улице. Побежала в квартиру. Спасатели рванули за мной, взломали дверь, но никого в квартире не оказалось. Я была в панике, но ко мне подошел Михаил Квасов и отвел меня к моей трехлетней дочери. Она сидела в машине. Потом меня позвал мой сосед и сказал, что мои мама и старшая доченька тоже в порядке, — написала Карина Сечина в группе «Парковый Челябинск» в ВК.

Первым пожар заметил проезжавший мимо автомобилист. Он остановился и стал сигналить, чтобы обратить внимание жильцов. Хозяин квартиры, где случилось ЧП, в это время спокойно пил чай на кухне. Он не знал, что у него полыхает балкон.

Мужчина попытался потушить пламя самостоятельно, но получил ожоги.

Многие жильцы дома уже спали. Двое мужчин — Михаил, который вынес соседского ребенка, и Андрей — звонили во все квартиры, чтобы разбудить людей.

Пострадали восемь этажей. Фото: Ольга Кондрашина.

Пострадали восемь этажей. Фото: Ольга Кондрашина.

Причина пожара пока не установлена. Но многие думают, что виноват чей-то окурок, прилетевший на балкон. Кстати, сам хозяин загоревшейся квартиры не курит.

Пожар случился 19 апреля. Сейчас жители дома вспоминают все, как страшный сон. Однако, многим забыть его не дают черные стены и кучи пепла вместо мебели. Но и тут жители «Паркового» своих в беде не оставили. Они решили собрать материальную помощь нуждающимся погорельцам.

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Пожар в "Парковом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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