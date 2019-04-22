2019-04-22T04:02:30+03:00
Общество

В преддверии Пасхи в Челябинске продают тухлые яйца

Южноуральцы жалуются на супермаркеты в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Тухлые яйца. Фото: vk.com/parkoviy_74Тухлые яйца. Фото: vk.com/parkoviy_74
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Сейчас самый популярный продукт — куриные яйца. Ведь скоро православные будут отмечать Пасху. Да и те, кто не слишком религиозен, имеют традицию угощать родных крашеными яйцами. Поэтому магазины уже подняли на них цены. Но все бы ничего, если бы продукт был свежий. Однако, в соцсетях появилось сразу несколько постов с жалобами от покупателей.

Так, жительница Челябинска купила протухший десяток в сетевом супермаркете. Фото она выложила в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».

А жительница Магнитогорска купила в другом супермаркете сразу три десятка и решила дома проверить их на свежесть. Она опустила яйца в кастрюлю с водой, и все они всплыли. Это признак того, что им уже больше недели. Яйца всплывают тупым концом вверх, когда желток и белок внутри них стали более жидкими. Свежие тонут в горизонтальном положении.

Яйца всплыли, значит не свежие. Фото: Татьяна Белянина, vk.com/magnitkacity

Яйца всплыли, значит не свежие. Фото: Татьяна Белянина, vk.com/magnitkacity

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ИСТОЧНИК KP.RU

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