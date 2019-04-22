В преддверии Пасхи в Челябинске продают тухлые яйца
Сейчас самый популярный продукт — куриные яйца. Ведь скоро православные будут отмечать Пасху. Да и те, кто не слишком религиозен, имеют традицию угощать родных крашеными яйцами. Поэтому магазины уже подняли на них цены. Но все бы ничего, если бы продукт был свежий. Однако, в соцсетях появилось сразу несколько постов с жалобами от покупателей.
Так, жительница Челябинска купила протухший десяток в сетевом супермаркете. Фото она выложила в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».
А жительница Магнитогорска купила в другом супермаркете сразу три десятка и решила дома проверить их на свежесть. Она опустила яйца в кастрюлю с водой, и все они всплыли. Это признак того, что им уже больше недели. Яйца всплывают тупым концом вверх, когда желток и белок внутри них стали более жидкими. Свежие тонут в горизонтальном положении.
Яйца всплыли, значит не свежие. Фото: Татьяна Белянина, vk.com/magnitkacity
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU