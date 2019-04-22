Цыганки разграбили «вещеворот» с одеждой для нуждающихся в Челябинске
— Вечером 21 апреля две взрослые цыганки с кучей наглых детишек разграбили «Вещеворот», который находится рядом с ТК «Прииск». Девочки даже дрались между собой за более красивые вещи и яркие пакеты, — написала в группе «ВКонтакте» жительница Челябинска.
«Вещеворот» — это социальный проект. В городе стоят специальные ящики, куда можно опустить свою уже ненужную одежду. Организаторы проекта передадут ее нуждающимся людям.
— Люди отдали ненужны вещи нуждающимся. Нуждающиеся их забрали. По поводу чего паника? Пусть носят на здоровье, — прокомментировала челябинка Яна Соколова.
Однако, многие пользователи соцсети высказали предположение, что цыгане разграбили ящик с одеждой не из-за того, что им ходить не в чем. Вероятно, эту одежду они еще и умудрятся кому-нибудь продать.
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ИСТОЧНИК KP.RU