Цыганки разграбили «вещеворот» с одеждой для нуждающихся в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-22T04:02:57+03:00

Вот такой шоппинг у цыган. Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

Они даже подрались за самые красивые пакеты

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— Вечером 21 апреля две взрослые цыганки с кучей наглых детишек разграбили «Вещеворот», который находится рядом с ТК «Прииск». Девочки даже дрались между собой за более красивые вещи и яркие пакеты, — написала в группе «ВКонтакте» жительница Челябинска.

«Вещеворот» — это социальный проект. В городе стоят специальные ящики, куда можно опустить свою уже ненужную одежду. Организаторы проекта передадут ее нуждающимся людям.

— Люди отдали ненужны вещи нуждающимся. Нуждающиеся их забрали. По поводу чего паника? Пусть носят на здоровье, — прокомментировала челябинка Яна Соколова.

Однако, многие пользователи соцсети высказали предположение, что цыгане разграбили ящик с одеждой не из-за того, что им ходить не в чем. Вероятно, эту одежду они еще и умудрятся кому-нибудь продать.

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ИСТОЧНИК KP.RU