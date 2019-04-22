2019-04-22T06:39:03+03:00
Общество

В Челябинске открыт конкурс для перевозчиков на три автобусных маршрута

Один из них новый
Валентина ВАГАНОВА
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Итоги конкурса по маршруту №102 подведут 31 мая, а по маршрутам №30 и №47 - 13 июня.Итоги конкурса по маршруту №102 подведут 31 мая, а по маршрутам №30 и №47 - 13 июня.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В областном центре ищут перевозчиков для автобусных маршрутов № 102, №30 и №47. Открытый конкурс проводит Управление транспорта администрации города.

Маршруты № 30 «Мехколонна — Петра Столпина» и № 102 «ЧМК — ЮУрГУ» челябинцам знакомы. Они сейчас работают по временным свидетельствам. А маршрут № 47 «Сергея Герасимова — ЧМК» — новый. На него запланировано 11 автобусов малого класса. Они будут ездить с интервалом в 18 минут.

— Подведение итогов по маршруту №102 состоится 31 мая, по маршруту №30 и №47 — 13 июня. Затем в течение 90 дней перевозчик, выигравший конкурс, должен приступить к обслуживанию маршрута, — рассказали в Управлении транспорта администрации Челябинска.

Маршрут будет нерегулируемый, то есть цену проезда будут устанавливать сами перевозчики. Основные требования к машинам: обязательно наличие спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, возможность безналичной оплаты проезда, на момент подачи заявки транспорт не должен быть старше пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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