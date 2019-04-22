«Плевать на пожарную безопасность»: жители Челябинска пожарили шашлыки на балконе седьмого этажа
Челябинцы начали сезон шашлыков прямо на своем балконе на седьмом этаже. Мужики особо не заморачивались — открыли окно, да разожгли мангал. Дым заприметили соседи и, естественно, возмутились — такое барбекю может привести к пожару. Инцидент произошел 21 апреля, в доме на Косарева, 63.
— Та самая ситуация, когда плевать на пожарную безопасность и окружающих. Сосед спокойно пил пиво. Оставлял этот полыхающий мангал на подоконнике без присмотра, уходил в квартиру, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» жительница дома Светлана.
Девушка выложила фото в соцсети, чтобы пристыдить соседей. В комментариях некоторые пользователи встали на сторону «шашлычников». Написали, что сами тоже так жарят шашлыки. Мол, частная собственность, делаем, что хотим.
— На самом деле, такие вещи можно делать, только если вы не пьете, подошли к этому с умом и рядом стоит ведро с водой либо огнетушитель. И мангал стоит на металлическом листе, — возразил Михаил.
Большинство же поддержали автора поста и посоветовали в следующий раз вызывать полицию, чтобы соседей оштрафовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU