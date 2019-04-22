2019-04-22T09:06:23+03:00
Общество

В Челябинске обговорили сроки завершения отопительного сезона

«Комсомолка» узнала, до каких пор будут жарить батареи
Ольга АНТОНОВА
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До конца апреля будет жить с горячими батареями.До конца апреля будет жить с горячими батареями.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Нестабильная апрельская погода не дает чиновникам «взяться за задвижку» и объявить об окончании отопительного сезона. До сих пор по ночам ударяют заморозки, господствует порывистый ветер преимущественно северо-западного направления. В понедельник, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Владимир Елистратов объявил о том, что минимум до конца апреля батареи будут горячими:

— Вернемся к обсуждению вопроса через неделю, 29 апреля. Тогда и начнем отсчет. Пока все без изменений.

Отсчет чиновники начинают при установлении стабильных плюсовых среднесуточных температур воздуха.

Если в течение пяти суток средняя температура воздуха не опускается ниже плюс восьми, отопительный сезон завершают. Из года в год в Челябинске это происходит на майские праздники или сразу после них.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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