В Челябинске обговорили сроки завершения отопительного сезона
Нестабильная апрельская погода не дает чиновникам «взяться за задвижку» и объявить об окончании отопительного сезона. До сих пор по ночам ударяют заморозки, господствует порывистый ветер преимущественно северо-западного направления. В понедельник, 22 апреля, на аппаратном совещании в мэрии, глава города Владимир Елистратов объявил о том, что минимум до конца апреля батареи будут горячими:
— Вернемся к обсуждению вопроса через неделю, 29 апреля. Тогда и начнем отсчет. Пока все без изменений.
Отсчет чиновники начинают при установлении стабильных плюсовых среднесуточных температур воздуха.
Если в течение пяти суток средняя температура воздуха не опускается ниже плюс восьми, отопительный сезон завершают. Из года в год в Челябинске это происходит на майские праздники или сразу после них.
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ИСТОЧНИК KP.RU