2019-04-22T10:08:50+03:00
Общество

«Красивее, чем в Москве». Челябинцы не возражают против замены остановок

Горожане видят новые комплексы по всему городу
Ольга АНТОНОВА
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Вот такие остановки хотят установить в Челябинске. Фото: cheladmin.ruВот такие остановки хотят установить в Челябинске. Фото: cheladmin.ru
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22 апреля в администрации Челябинска озвучили итоги народного голосования по варианту новых остановок. Фото образца разместили на сайте мэрии. Власти хотят установить не менее 300 штук из стекла, металла и дерева. Пространство освещается «умным светом»: он ярче, когда внутри человек.

Проголосовали 1252 челябинца. 805 — за установку (64,3%). 447 — против (35,7%).

992 видят новинку на всех улицах города. Нынешние, зеленого цвета, некомфортны из-за железных скамеек. 260 человек считают, остановки должны быть только на гостевых маршрутах.

В адрес разработчиков поступило более 7090 замечаний и предложений по конструкции.

В мэрии голосованием довольны.

— Нормальные итоги голосования. Были опасения по скамьям: не железные ли? Это — окрашенное дерево. Я смотрел остановки в Москве: наши красивее. А уж чем они будут напичканы (имеется ввиду, например, зарядка для мобильников и Wi-Fi — прим. ред), зависит от места их расположения, — сказал глава города Владимир Елистратов.

Но как быть с недавно установленными остановками-«парниками»? Хлипкие неудобные конструкции с козырьком из сотового поликарбоната установлены, например, на улице Бр. Кашириных. Их снесут?

За любыми комплексами нужно ухаживать. Без заботы они превратится в загаженные пятаки. Как, например, остановки у Публичной библиотеки. Сейчас они без хозяина.

Такая самодеятельность красуется в самом центре города. Как говорится, на выбор! Фото: Инна КУМЕЙКО

Такая самодеятельность красуется в самом центре города. Как говорится, на выбор!Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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