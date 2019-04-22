Полиция Челябинска рассказала о матери, душившей свою дочь на глазах у прохожих

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-22T10:30:51+03:00

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Мать — в отделении полиции, дочь — в социально-реабилитационном центре. Напомним, в воскресенье, 21 апреля, жители Тракторозаводского района стали свидетелями издевательств пьяной женщины над собственной дочкой. Во дворе дома по ул. Танкистов мать била ребенка по спине, лицу и голове, а потом принялась душить. Очевидцы вырвали бедняжку из рук горе-матери, вызвали скорую помощь и полицию.

Как нам рассказали в пресс-службе МВД России по г. Челябинску, женщине 40 лет, трудоустроена. На нее составлен проток по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ей выпишут штраф в размере от 500 до 1500 рублей, либо арестуют на срок до пятнадцати суток.

В группе «Комсомольская Правда»-Челябинск» в ВК подписчики спрашивают, лишат ли пьяницу родительских прав. Утверждать пока рано. Ранее в поле зрения полиции она не попадала. По факту причинения ею телесных повреждений собственной дочери проводится проверка. Мы будем следить за развитием событий.

Что касается побитой дочки, сейчас она находится в социально-реабилитационном центре. С ней работают врачи и психологи. Девочке 10 лет, она ходит в школу.

Напомним, она успела рассказать своим спасителям, что мать избивала ее и раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU