2019-04-22T10:43:40+03:00
Общество

Челябинские журналисты исказили историю о смерти ветерана войны

Региональный минздрав накажет недобросовестный первоисточник
Ольга АНТОНОВА
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Медики заявляют, что сделали все возможное, но спасти ветерана не удалось.Медики заявляют, что сделали все возможное, но спасти ветерана не удалось.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Печальная весть пришла в минувшие выходные из Кизильского района Челябинской области. На территории районной больницы скончался ветеран войны. По соцсетям пошел крик: медики виноваты!

Истерику прервали главврач больницы и глава района. Ветеран скончался, но не из-за бездействия медиков.

— Ветеран поднимался на крыльцо, и ему стало плохо. Его доставили в приемный покой, провели комплекс реанимационных мероприятий в стационаре, но, к сожалению, спасти не смогли. Родственница, привезшая 95-летнего пациента, претензий к действиям медперсонала не высказала, — прояснили ситуацию в региональном минздраве.

К разбирательству подключились следователи. Организована доследственная проверка.

В понедельник и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин провел брифинг:

— Тема со смертью ветерана ВОВ оказалась печальной вдвойне. Мы уже не в первый раз сталкиваемся с недобросовестной подачей информации. Сведения, которые появились в выходные в СМИ, не соответствуют действительности. С первоисточником информации проведем действия в рамках закона. К ветеранам у нас трепетное отношение, как и у всех граждан. И для них мы делали, делаем и будем делать все необходимое. Когда мы читаем про себя такие вещи, горло перехватывает. Мы не звери. У всех есть родственники, которые погибли. И читать такое о себе очень печально.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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