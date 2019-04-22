2019-04-22T13:13:01+03:00
Происшествия

На Южном Урале мать и сын умерли одновременно от остановки сердца

Соседи обнаружили их тела в одной комнате
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Златоусте следователи устанавливают обстоятельства смерти 67-летней пенсионерки и ее 35-летнего сына. Их тела нашли 21 апреля в комнате общежития на улице 50-летия Октября.

Соседи рассказали, что пенсионерка почти не вставала с кровати после перенесенного инсульта. Она проживала вместе с сыном. Мужчина ухаживал за матерью. Иногда к больной приходила сиделка.

Правоохранители опросили женщину. Она пояснила, что приходила к пенсионерка незадолго до трагедии, сын находился дома — с ним все было в порядке.

— Следов, указывающих на криминальный характер смерти не обнаружено. По предварительным данным оба умерли от заболеваний сердца, — сообщили в златоустовском следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.

По данным экспертов мать и сын скончались почти одновременно. Следователи полагают, что женщина умерла от своего основного заболевания, а внезапную остановку сердца у ее сына мог

спровоцировать длительный запой. Точную причину смерти установит медэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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