Исторический особняк в центре Челябинска продали за полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2019-04-22T13:16:45+03:00

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О горестной судьбе деревянного дома А. А. Агаркова — И. П. Кузнецова на ул. Цвиллинга, 8 «Комсомолка» писала не единожды. Чудесный дореволюционный особняк, на фасаде которого сохранились фрагменты деревянного кружева, долгие годы был бесхозным. О судьбе одноэтажного дома печалился краевед Юрий Латышев.

— Он построен на участке Агрова, известного челябинского ученого-топографа. После дом перешел к купцу Кузнецову, — рассказывал Юрий Латыгшев в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск». — Площадь здания — 400 кв м, и подвал занимает такую же площадь. Мне нравится идея открыть в нем музей, картинную галерею.

В декабре прошлого года региональным минимущества был объявлен конкурс по продаже особняка. Стартовая цена — один рубль. Побеждает предложивший максимальную стоимость.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе регионального минимущества, 22 апреля итоги конкурса подвели. На покупку объекта претендовали два покупателя. Победил предложивший 1 млн 500 тыс 2 руб.

По договору купли-подажи победитель обязан восстановить особняк до 31 мая будущего года. Контролировать работы будет комиссия, созданная областным фондом имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU