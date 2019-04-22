Челябинские садоводы должны проверить телевизоры

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-22T14:07:10+03:00

В июне отключают аналоговое вещание. А на дачах приемники, в основном, старые

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Каждый второй житель Челябинской области — дачник или садовод. И работу на грядках чередует с отдыхом у телевизора. Как правило, за город садоводы отвозят старые ТВ-приемники, выпущенные до 2012 г, они принимают аналоговый сигнал. В регионе его отключат 3 июня. Останутся только региональные каналы.

Чтобы сохранить возможность просмотра федеральных телеканалов нужно:

1. Проверить, может ли телевизор принимать цифровой сигнал:

— включить федеральный канал. Если рядом с его логотипом есть буква «А», значит, приемник поддерживает только аналоговый формат;

— в инструкции к телевизору или на наклейке с обратной стороны нужно посмотреть особые символы: указание о сигнале DVB-T2, режиме Multiple-PLP и видео MPEG-4;

— если ТВ-приемник старый, нужно оборудование:

— цифровую приставку DVB-T2. В продаже более 370 моделей ценой, в среднем, в тысячу руб;

— дециметровую антенну («елка»). Цена — от 300 руб;

Оборудование продается в магазинах электроники. Подключить так: антенна в приставку, приставку — к ТВ. Телевизор нужно переключить в режим AV или ВХОД. Кнопки есть на пульте от телевизора. Приставка к телевизору подключается через разъем-«тюльпан» или через HDMI-выход.

Можно купить новый телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цена — от 5,5 тыс руб.

Все вопросы можно задать по бесплатному тел. 8-800-220-2002. В помощь и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU