2019-04-22T14:07:10+03:00
Общество

Челябинские садоводы должны проверить телевизоры

В июне отключают аналоговое вещание. А на дачах приемники, в основном, старые
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Челябинские садоводы рискую остаться без просмотра любимых передач.Челябинские садоводы рискую остаться без просмотра любимых передач.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Каждый второй житель Челябинской области — дачник или садовод. И работу на грядках чередует с отдыхом у телевизора. Как правило, за город садоводы отвозят старые ТВ-приемники, выпущенные до 2012 г, они принимают аналоговый сигнал. В регионе его отключат 3 июня. Останутся только региональные каналы.

Чтобы сохранить возможность просмотра федеральных телеканалов нужно:

1. Проверить, может ли телевизор принимать цифровой сигнал:

— включить федеральный канал. Если рядом с его логотипом есть буква «А», значит, приемник поддерживает только аналоговый формат;

— в инструкции к телевизору или на наклейке с обратной стороны нужно посмотреть особые символы: указание о сигнале DVB-T2, режиме Multiple-PLP и видео MPEG-4;

— если ТВ-приемник старый, нужно оборудование:

— цифровую приставку DVB-T2. В продаже более 370 моделей ценой, в среднем, в тысячу руб;

— дециметровую антенну («елка»). Цена — от 300 руб;

Оборудование продается в магазинах электроники. Подключить так: антенна в приставку, приставку — к ТВ. Телевизор нужно переключить в режим AV или ВХОД. Кнопки есть на пульте от телевизора. Приставка к телевизору подключается через разъем-«тюльпан» или через HDMI-выход.

Можно купить новый телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цена — от 5,5 тыс руб.

Все вопросы можно задать по бесплатному тел. 8-800-220-2002. В помощь и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лицо не покажу: рыжий кот оказался застенчивым юношей
Исторический особняк в центре Челябинска продали за полтора миллиона рублей
На Южном Урале мать и сын умерли одновременно от остановки сердца
Пожарные машины возле челябинского «Малахита» перепугали очевидцев
Челябинские журналисты исказили историю о смерти ветерана войны
Полиция Челябинска рассказала о матери, душившей свою дочь на глазах у прохожих
«Красивее, чем в Москве». Челябинцы не возражают против замены остановок
Врачи рассказали о состоянии жителей Челябинска, пострадавших из-за разлившегося кипятка
Власти Челябинска отказались отключать отопление в апреле
Инстадива Соня Гудим отправилась работать на стройку в микрорайоне «Парковый»
«Ехал пьяный с корпоратива»: в Челябинской области начальник районной ГИБДД попал в ДТП
«Плевать на пожарную безопасность»: жители Челябинска пожарили шашлыки на балконе седьмого этажа
В Челябинске открыт конкурс для перевозчиков на три автобусных маршрута
Цыганки разграбили «вещеворот» с одеждой для нуждающихся в Челябинске
В преддверии Пасхи в Челябинске продают тухлые яйца
Мужчина спас соседских детей из горящей квартиры в Челябинске
«Так с кем ты спала?!» В Челябинской области парни снимали на телефон, как их подруги избивают девочку
В Челябинской области трактор осыпал дорожной пылью прохожих
Ко Дню Победы в Челябинске появится огромное панорамное граффити
СК проверяет информацию о смерти ветерана возле больницы в Челябинской области