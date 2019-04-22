Житель Челябинска убил жену в магазине в центре города

СЕГОДНЯ 20:07 2019-04-22T20:17:33+03:00

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Семейный скандал в магазине по улице Энтузиастов закончился поножовщиной. 43-летний челябинец 19 апреля пришел поговорить с женой, которая работала здесь продавцом. Супруги поругались. В гневе челябинец выхватил принесенный с собой нож и ударил жену в голову — нанес 20 ударов. Супруга скончалась на месте до приезда врачей.

— Мужчину задержали в тот же день — дома. Скрыться он не пытался. Следователи возбудили на него уголовное дело по статье «Убийство». Свою вину он полностью признал. На днях, по решению Центрального районного суда его заключили под стражу на два месяца. О такой мере пресечения ходатайствовал следователь. Ходатайство поддержал прокурор, — рассказали в прокуратуре Центрального района.

Подозреваемый ранее не судим, официально не работал. У супругов осталась ребенок. Он сейчас находится у бабушки.

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ИСТОЧНИК KP.RU