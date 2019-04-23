СЕГОДНЯ 04:39 2019-04-23T04:39:52+03:00

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Группа художников и просто активных жителей Кургана делает город красивее, раскрашивая скучные серые электрические шкафы. Но иногда на их пути встают вандалы. Неизвестные испортили портрет композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева.

— Как-то на днях проходил возле Максона и увидел, что местные барбершоперы (мужские парикмахеры — прим. автора) изменили ему прическу. Оттерли, насколько… Маркер очень хороший. К сожалению, придется делать в будущем небольшую коррекцию, — написал художник Денис Чумак в группе «АртШкафы» в ВК.

Максу Фадееву испортили прическу в Кургане.

Денис выложил в соцсети видео, где в шутливой форме говорит, что на первый раз прощает хулиганов. Рядом в кадре стоит серьезный парень с битой.

Курганцы земляка Фадеева уважают. Денис считает, что скорее всего рисунок испортили школьники: «Они еще ничего не ценят».

Тем временем художники проекта «АртШкафы» открыли сезон, разрисовав первый в этом году шкаф на тему материнства. Надпись на рисунке: «Мама — это синоним слова любовь». Получилось по-весеннему красиво и нежно!

Готов новый арт-объект от "АртШкафов". Фото: Денис Чумак.

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ИСТОЧНИК KP.RU