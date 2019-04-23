«Сидит, как в деревне, шлепки грязные»: в соцсетях раскритиковали стиль кондукторов Кургана

СЕГОДНЯ 04:41 2019-04-23T04:41:27+03:00

Можно ли так ходить на работу? Фото: Елена Шевченко.

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Жительница Кургана обратилась к хозяину транспортной компании в соцсети «ВКонтакте». Ее возмутил внешний вид кондуктора автобуса.

— Приведите в порядок внешний вид персонала! Как стыдно было перед гостями нашего города! Кондуктор сидит, как-будто в деревне на лавке семечки грызет. Шлепки грязные, салон пыльный. Вы оказываете услугу и берете за это деньги! — написал Елена Шевченко в группе «Интересный Курган».

Мнения подписчиков паблика разделились. Большинство решили, что автор поста слишком придирается. Однако, некоторые также считают, что можно надеть хотя бы чистую обувь. Да и вообще, мол, на работу в лосинах и сланцах — фи!

Кондуктора защитила работница общественного транспорта:

— Вы сами попробуйте выглядеть красиво, когда просыпаешься в 3:30 утра, в 5:00 уже в гараже, катаешься целый день в душном и пыльном автобусе, не обедаешь из-за нехватки времени, приезжаешь домой к полуночи, спишь пару часов... Я не думаю, что вам захочется на каблучках, в юбочке, с маникюром и побритыми ножками на такую работу выходить! — ответила за всех кондукторов не на шпильках Юлия Курочкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU