«Сидит, как в деревне, шлепки грязные»: в соцсетях раскритиковали стиль кондукторов Кургана
Жительница Кургана обратилась к хозяину транспортной компании в соцсети «ВКонтакте». Ее возмутил внешний вид кондуктора автобуса.
— Приведите в порядок внешний вид персонала! Как стыдно было перед гостями нашего города! Кондуктор сидит, как-будто в деревне на лавке семечки грызет. Шлепки грязные, салон пыльный. Вы оказываете услугу и берете за это деньги! — написал Елена Шевченко в группе «Интересный Курган».
Мнения подписчиков паблика разделились. Большинство решили, что автор поста слишком придирается. Однако, некоторые также считают, что можно надеть хотя бы чистую обувь. Да и вообще, мол, на работу в лосинах и сланцах — фи!
Кондуктора защитила работница общественного транспорта:
— Вы сами попробуйте выглядеть красиво, когда просыпаешься в 3:30 утра, в 5:00 уже в гараже, катаешься целый день в душном и пыльном автобусе, не обедаешь из-за нехватки времени, приезжаешь домой к полуночи, спишь пару часов... Я не думаю, что вам захочется на каблучках, в юбочке, с маникюром и побритыми ножками на такую работу выходить! — ответила за всех кондукторов не на шпильках Юлия Курочкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU