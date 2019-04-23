Жители Южного Урала заметили в небе зеленый метеорит

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-23T06:18:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Челябинской области стали свидетелями необычного явления. По словам очевидцев в ночь на 23 апреля по небу пронесся объект, напоминающий комету с хвостом.

Многочисленные сообщения об этом появились сегодняшней ночью в соцсетях.

— Примерно в 1:30 ночи над Магнитогорском в небе пролетел какой-то объект, похожий на метеорит. По размеру большой очень с ярко-зеленым хвостом. Я в шоке, такого никогда не видела, даже в интернете. Пролетел примерно за 5 секунд, — пишет на своей страничке в социальной сети жительница Магнитогорска Анжела Перминова.

Судя по сообщениям в сети, падение зеленого метеорита также видели жители соседней Башкирии и Оренбурга.

— Только что пролетел ярко-зеленый метеорит с огромнейшим хвостом? В небе над городом в 1:30 ночи. Красиво было очень, — пишут жители Сибая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU