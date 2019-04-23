Жители Южного Урала заметили в небе зеленый метеорит
Жители Челябинской области стали свидетелями необычного явления. По словам очевидцев в ночь на 23 апреля по небу пронесся объект, напоминающий комету с хвостом.
Многочисленные сообщения об этом появились сегодняшней ночью в соцсетях.
— Примерно в 1:30 ночи над Магнитогорском в небе пролетел какой-то объект, похожий на метеорит. По размеру большой очень с ярко-зеленым хвостом. Я в шоке, такого никогда не видела, даже в интернете. Пролетел примерно за 5 секунд, — пишет на своей страничке в социальной сети жительница Магнитогорска Анжела Перминова.
Судя по сообщениям в сети, падение зеленого метеорита также видели жители соседней Башкирии и Оренбурга.
— Только что пролетел ярко-зеленый метеорит с огромнейшим хвостом? В небе над городом в 1:30 ночи. Красиво было очень, — пишут жители Сибая.
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ИСТОЧНИК KP.RU