Ученые начнут отслеживать сейсмическую активность на Южном Урале
В Челябинской области планируют ввести систему мониторинга сейсмической активности. Речь идет о Катав-Ивановском районе, где в прошлом году произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. С тех пор местные жители периодически ощущают слабые подземные толчки. Последний раз катав-ивановцев «трясло» в конце марта.
По мнению экспертов, уникальные для Урала подземные толчки, не представляют опасности.
Как сообщают специалисты института геофизики Уральского отделения РАН сейсмическая активность в Катав-Ивановске стихает. Однако для более точного понимания ситуацию необходимо взять под контроль. В связи с этим уральские ученые предлагают ввести в зоне землетрясения температурно-газовый мониторинг.
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ИСТОЧНИК KP.RU