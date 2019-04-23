2019-04-23T08:59:28+03:00
Происшествия

Мигранты заманивали в машину пьяных посетителей ночных клубов Челябинска и грабили

Жертвами стали минимум шесть человек
Андрей АБРАМОВ
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Фото подозреваемых предоставлено ГУ МВД России по Челябинской областиФото подозреваемых предоставлено ГУ МВД России по Челябинской области
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Полицейские в Челябинске задержали двух выходцев из Средней Азии, которых подозревают в серии грабежей. На дело они выходили глубокой ночью. Под видом таксистов стояли у клубов и предлагали посетителям подбросить до дома. Как правило, на предложение откликались сильно выпившие тусовщики.

Дальше «бомбилы» завозили куда-нибудь в темный двор клиентов и отбирали у них телефоны и деньги. На счету криминального дуэта минимум шесть эпизодов.

— Задержанным 24 и 28 лет. Возбуждены уголовные дела за грабеж и кражу. Не исключено, что после расследования дела переквалифицируют на более тяжкие статьи. Один подозреваемый под стражей, другой под домашним арестом, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Если вы пострадали от нападения этих лиц, звоните в полицию (351) 267-74-84, 8-982-28-34-657 или 02. Можно прийти в ближайшую дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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