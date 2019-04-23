В трех районах Челябинской области запретили ходить в лес

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-23T10:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за угрозы пожаров местным жителям и туристам в ближайшее время придется отказаться от прогулок по лесу. Под запрет попали Миасс, Красноармейский и Сосновский районы. Об этом сообщает Главное управление лесами Челябинской области.

— Запрещено заходить в лес до отмены распоряжения. Исключения только для специалистов, которые трудятся в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для нарушителей предусмотрены штрафы. Для обычных граждан — от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что в лесах, где введен запрет, в усиленном режиме будут работать все службы, ответственные за тушение пожаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU