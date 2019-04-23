2019-04-23T10:32:50+03:00
Дом. Семья

В центре Челябинска сова принимала водные процедуры

Ранним утром пернатая хищница сушила перышки на ветерке
Ольга АНТОНОВА
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Сова принимала водные процедуры в центре Челябинска. Фото: Светлана Налетова.Сова принимала водные процедуры в центре Челябинска. Фото: Светлана Налетова.
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Совы — частые гостьи в Челябинске и других крупных городах. Пара пернатых живет, например, в густых елях на территории Законодательного Собрания. Наведываются совушки во дворы, инспектируют балконы. Недавно птица залетела в отделение почты. Не иначе, волшебное письмо принесла!

Челябинская журналистка Светлана Налетова сняла сову-неясыть в главном городском фонтане, на Театральной площади.

— Если идешь на работу в 6.45, то рискуешь нарваться на неожиданную встречу. Сидела себе совушка — неясыть позади памятника Ленину. Обсыхала, потому как промокла насквозь. Видимо, упала в фонтан. Или вороны ее туда загнали. Отбивалась от нападок ворон. К 7.45, видать, подсохла и улетела, или ушла, кто ее знает, — рассказала Светлана.

Зоозащитник и ветврач Карен Даллакян объясняет, что пернатые хищники прилетают в большой город из Шершневского бора. Весна - голодная пора, мышки-лягушки еще вышли в поля. А город - это помойки, свалки, где всегда можно поживиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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