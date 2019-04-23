Переписчики уточнят адреса всех жителей Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-23T11:00:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинскстат готовится к всероссийской переписи населения. Нас снова пересчитают с 1 по 31 октября 2020 года.

Сейчас уже готовятся списки адресов и подбираются картографические материалы.

— Следующий важный этап — это регистраторский обход, во время которого регистраторы, должны будут сверить списки домов и картографический материал с реальной местностью, — рассказали в ведомстве.

Набор регистраторов начнется в июле 2019 года.

Очередная перепись населения будет отличаться от предыдущей. В этот раз для сбора информации переписчики получат планшеты с электронными переписными листами. Для этих целей закупят 200 тысяч электронных устройств. После завершения переписи планшеты отправят в российские больницы и школы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU