2019-04-23T11:00:31+03:00
Общество

Переписчики уточнят адреса всех жителей Челябинской области

На Южном Урале началась подготовка к переписи населения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Анастасия МедынцеваФото: Анастасия МедынцеваФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Челябинскстат готовится к всероссийской переписи населения. Нас снова пересчитают с 1 по 31 октября 2020 года.

Сейчас уже готовятся списки адресов и подбираются картографические материалы.

— Следующий важный этап — это регистраторский обход, во время которого регистраторы, должны будут сверить списки домов и картографический материал с реальной местностью, — рассказали в ведомстве.

Набор регистраторов начнется в июле 2019 года.

Очередная перепись населения будет отличаться от предыдущей. В этот раз для сбора информации переписчики получат планшеты с электронными переписными листами. Для этих целей закупят 200 тысяч электронных устройств. После завершения переписи планшеты отправят в российские больницы и школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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