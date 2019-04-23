Переписчики уточнят адреса всех жителей Челябинской области
Челябинскстат готовится к всероссийской переписи населения. Нас снова пересчитают с 1 по 31 октября 2020 года.
Сейчас уже готовятся списки адресов и подбираются картографические материалы.
— Следующий важный этап — это регистраторский обход, во время которого регистраторы, должны будут сверить списки домов и картографический материал с реальной местностью, — рассказали в ведомстве.
Набор регистраторов начнется в июле 2019 года.
Очередная перепись населения будет отличаться от предыдущей. В этот раз для сбора информации переписчики получат планшеты с электронными переписными листами. Для этих целей закупят 200 тысяч электронных устройств. После завершения переписи планшеты отправят в российские больницы и школы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU