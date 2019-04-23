С фасадов жилых домов в Челябинске исчезнут огромные баннеры
Архитектурный облик Челябинска в последние годы будто ластиком стерли. Разномастные ларьки, неопрятные парковки, разнобой в наружной рекламе. Не не видно фасадов исторических зданий!
Депутаты гордумы определились с дизайн-кодом, который поможет убрать «визуальный шум». Ларьки и вывески медленно, но демонтируют. Но что делать с огромными растяжками на фасадах жилых многоэтажек?
О пользе и вреде «надомной» рекламы спорили 22 апреля на заседании городской думы. Отказаться вовсе? Но как же дополнительный доход, который от аренды получают управляющая компания и собственники жилья? С другой стороны, безвкусица какая-то.
Управление наружной рекламы города против растяжек и световых коробов на фасадах домах. Начальник управления Диана Ярулина предложила этот вид наружной рекламы запретить. Но заключенные ранее договоры на размещение город исполнит. Полностью растяжки исчезнут с челябинских домов через девять лет. Сейчас в Челябинске 124 настенных панно, 69 световых коробов.
Депутаты одобрили запрет растяжек на домах по окончании договоров их размещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU