2019-04-23T15:29:52+03:00
Общество

С фасадов жилых домов в Челябинске исчезнут огромные баннеры

Власти зачищают визуальный шум в городе
Ольга АНТОНОВА
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В Москве фасады отдают под портреты исторических личностей.В Москве фасады отдают под портреты исторических личностей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Архитектурный облик Челябинска в последние годы будто ластиком стерли. Разномастные ларьки, неопрятные парковки, разнобой в наружной рекламе. Не не видно фасадов исторических зданий!

Депутаты гордумы определились с дизайн-кодом, который поможет убрать «визуальный шум». Ларьки и вывески медленно, но демонтируют. Но что делать с огромными растяжками на фасадах жилых многоэтажек?

О пользе и вреде «надомной» рекламы спорили 22 апреля на заседании городской думы. Отказаться вовсе? Но как же дополнительный доход, который от аренды получают управляющая компания и собственники жилья? С другой стороны, безвкусица какая-то.

Управление наружной рекламы города против растяжек и световых коробов на фасадах домах. Начальник управления Диана Ярулина предложила этот вид наружной рекламы запретить. Но заключенные ранее договоры на размещение город исполнит. Полностью растяжки исчезнут с челябинских домов через девять лет. Сейчас в Челябинске 124 настенных панно, 69 световых коробов.

Депутаты одобрили запрет растяжек на домах по окончании договоров их размещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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