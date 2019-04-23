2019-04-23T16:47:22+03:00
Происшествия

В челябинской школе провели санобработку: у троих учеников заподозрили туберкулез

Детей отправили в больницу прямо с уроков
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Олег УкладовФото: Олег УкладовФото: Олег УКЛАДОВ
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Переполох в челябинской школе №21 случился в пятницу 19 апреля. После проведения планового обследования реакции Манту у троих учеников заподозрили опасную инфекцию. Один из них первоклассник. Ребят «сняли» с уроков и отправили в диспансер.

Как сообщили в областном Роспотребнадзоре, диагноз у школьников пока предварительный.

Родители школьников в панике. Если подозрения медиков подтвердятся, то в группе риска окажутся десятки учеников, которые контактировали с заболевшими одноклассниками.

От санитарных врачей школа получила предписание — незамедлительно провести дезинфекцию. Уроки в школе отменили. Специалисты обработали все помещения учебные классы и школьные помещения хлоркой.

По словам педагогов, ученики, у которых заподозрили вирус, смогут вернуться к учебе только после полного обследования и с положительным заключением фтизиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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