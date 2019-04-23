2019-04-23T18:21:53+03:00
Общество

Два южноуральских школьника спасли провалившихся под лед друзей

За геройский поступок ребята получили благодарность
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Автор фото: Юлия РоманюкАвтор фото: Юлия Романюк
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Происшествие произошло в городе Миньяр Челябинской области. Ученики местной школы — четвероклассник Вадим Мухаметдинов и шестиклассник Богдан Архипов вытащили из ледяной воды двух своих товарищей.

Компания мальчишек возвращалась из горнолыжной секции. Шли вдоль Миньярского пруда. Два юных спортсмена спустились на лед, прошли метра четыре от берега и провалились в воду.

Услышав крики, Богдан и Вадим бросились на помощь. По льду им пришлось передвигаться ползком.

— Когда мы уже вытащили одноклассников из полыньи, лед под нами начал трещать. Было очень страшно, но мы потихоньку выбрались на берег, — рассказывают отважные спасатели.

Самый младший из ребят — Максим промок насквозь. Мальчишки вызвали ему такси и отправили домой. О происшествии договорились никому не рассказывать. Однако, кто-то из друзей все же проболтался.

За геройский поступок Вадима Мухаметдинова и Богдана Архипова наградили благодарственными письмами и памятными подарками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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