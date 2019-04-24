В Челябинске к ребенку, игравшему на замороженной стройке, вызвали реанимацию
Жители «Тополиной аллеи» постоянно наблюдают опасные игры детворы на ул. Макеева. Мальчишки скачут по бетонным блокам, сваленным в кучу на пустыре. По проекту там должна быть школа, но строительство давно не ведется. В понедельник, 23 апреля, горожане выложили в соцсети фото приехавшей реанимации и рассказали о случившемся с ребенком ЧП.
— Мальчик чудом отделался ушибом. Прохожие вызвали скорую. Люди, которые с осени набросали бетонных блоков на пустырь, даже не удосужились оградить, так называемую, стройплощадку, что происходит? Кто за это должен отвечать? — возмутилась в группе «Тополинка» в ВК Гульнара Зубачева.
К ребенку приехал реанимомобиль. Фото: Гульнара Зубачева.
Оказалось, что местные жители уже жаловались на стройку.
— Мне пришла отписка, что никакого строительства там нет, и потом планируется школа. Это чудо, что обошлось ушибом. Страшно за детей, — написала Алена Латыпова.
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ИСТОЧНИК KP.RU