В жилой высотке Челябинска загорелась квартира на 13-м этаже

СЕГОДНЯ 05:02 2019-04-24T05:02:27+03:00

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Вызов на пульт диспетчера «01» пришел вечером 23 апреля. В микрорайоне Челябинска «Академ Riverside» загорелась квартира в многоэтажке. Несколько пожарных расчетов отправились по адресу Братьев Кашириных, 131.

На место приехали восемь пожарных расчетов. Горела квартира на 13-м этаже дома. Прежде всего начали разворачивать автолестницу, чтобы заливать пламя снаружи. Однако подавать воду с улицы в квартиру не стали. Пожар не успел серьезно разгореться и его успели побороть изнутри.

— Дым довольно быстро прекратил валить. Как будто тлела какая-то мебель и ее быстро залили. Зря столько пожарных приезжало на вызов, но, конечно, когда речь идет о ЧП в столь большом доме, лучше перестараться, чем недостараться, — пишут в социальных сетях очевидцы происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU