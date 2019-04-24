2019-04-24T07:30:42+03:00
Происшествия

Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан

На предприятии уверяют, что ситуация штатная
Андрей АБРАМОВ
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Из трубы ЧЭМК вырвался столб пламени.Из трубы ЧЭМК вырвался столб пламени.Фото: СОЦСЕТИ
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Утром 24 апреля жители сразу нескольких районов Челябинска видели на горизонте пламя и вереницу черного дыма. Люди стали выкладывать фото в соцсети и обсуждать, будто где-то горит многоэтажка. Но позже кадры, сделанные неподалеку от источника дыма прояснили картину.

— Столб пламени вырывается из трубы ЧЭМК. Неужели пожар? —пишут в соцсетях.

— Нет, не пожар, такое происходит периодически, — отвечают другие подписчики.

На самом заводе сообщили, что работа предприятия идет в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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