Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-24T07:30:42+03:00

На предприятии уверяют, что ситуация штатная

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Утром 24 апреля жители сразу нескольких районов Челябинска видели на горизонте пламя и вереницу черного дыма. Люди стали выкладывать фото в соцсети и обсуждать, будто где-то горит многоэтажка. Но позже кадры, сделанные неподалеку от источника дыма прояснили картину.

— Столб пламени вырывается из трубы ЧЭМК. Неужели пожар? —пишут в соцсетях.

— Нет, не пожар, такое происходит периодически, — отвечают другие подписчики.

На самом заводе сообщили, что работа предприятия идет в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU