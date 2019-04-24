Столб пламени из трубы завода в Челябинске напугал горожан
Утром 24 апреля жители сразу нескольких районов Челябинска видели на горизонте пламя и вереницу черного дыма. Люди стали выкладывать фото в соцсети и обсуждать, будто где-то горит многоэтажка. Но позже кадры, сделанные неподалеку от источника дыма прояснили картину.
— Столб пламени вырывается из трубы ЧЭМК. Неужели пожар? —пишут в соцсетях.
— Нет, не пожар, такое происходит периодически, — отвечают другие подписчики.
На самом заводе сообщили, что работа предприятия идет в штатном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU