Названа купюра, которую чаще всего подделывают в Челябинской области
В Челябинской области за первый квартал года обнаружено в три раза меньше поддельных купюр, чем за то же время в 2018 году. Причем все фальшивки крупного номинала — пятитысячные (53 шт.) и тысячные (10 шт.). Выходит фальшивомонетчики охотнее всего берутся за подделку самой крупной купюры.
— Одним из факторов снижения количества фальшивых купюр в области стало обучение кассовых работников. Повысился уровень грамотности населения, — комментирует руководитель Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.
Также в первом квартале выявили три поддельных банкноты иностранных государств: две фальшивые долларовые купюры (номиналом 50 и 100 долларов) и одна поддельная банкнота в 100 китайских юаней.
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ИСТОЧНИК KP.RU