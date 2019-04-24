2019-04-24T12:51:54+03:00
Происшествия

На Южном Урале прохожие нашли на обочине гроб с телом ребенка

С родителями младенца разбираются следователи
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сколоченный из свежих досок ящик стоял на краю дороги в поселке Бердяуш Челябинской области. Внутри оказалось завернутое в пеленку тело младенца. А рядом никого.

— Гроб нашли прохожие 23 апреля на улице Степана Разина. На место выезжала следственно-оперативная группа, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В социальных сетях тут же появились сообщения, мол, младенца бросили умирать в гробу на обочине.

Как рассказали в администрации Саткинского района, родители умершего ребенка собирались его похоронить. Гроб специально вынесли на обочину прежде, чем загрузить в машину. Это увидели свидетели и вызвали полицию.

Однако соответствующих для похорон документов — справки о смерти и свидетельства о рождении — у супругов не оказалось.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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