На Южном Урале прохожие нашли на обочине гроб с телом ребенка
Сколоченный из свежих досок ящик стоял на краю дороги в поселке Бердяуш Челябинской области. Внутри оказалось завернутое в пеленку тело младенца. А рядом никого.
— Гроб нашли прохожие 23 апреля на улице Степана Разина. На место выезжала следственно-оперативная группа, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В социальных сетях тут же появились сообщения, мол, младенца бросили умирать в гробу на обочине.
Как рассказали в администрации Саткинского района, родители умершего ребенка собирались его похоронить. Гроб специально вынесли на обочину прежде, чем загрузить в машину. Это увидели свидетели и вызвали полицию.
Однако соответствующих для похорон документов — справки о смерти и свидетельства о рождении — у супругов не оказалось.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU