На Южном Урале прохожие нашли на обочине гроб с телом ребенка

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-24T12:51:54+03:00

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Сколоченный из свежих досок ящик стоял на краю дороги в поселке Бердяуш Челябинской области. Внутри оказалось завернутое в пеленку тело младенца. А рядом никого.

— Гроб нашли прохожие 23 апреля на улице Степана Разина. На место выезжала следственно-оперативная группа, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В социальных сетях тут же появились сообщения, мол, младенца бросили умирать в гробу на обочине.

Как рассказали в администрации Саткинского района, родители умершего ребенка собирались его похоронить. Гроб специально вынесли на обочину прежде, чем загрузить в машину. Это увидели свидетели и вызвали полицию.

Однако соответствующих для похорон документов — справки о смерти и свидетельства о рождении — у супругов не оказалось.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU