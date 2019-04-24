Революционная вакцина от гриппа поступит в Челябинск грядущей осенью
В конце лета — в начале весны на Южный Урал начнут завозить свежую партию вакцины от гриппа. Ее уже окрестили революционной. Новая вакцина обеспечит более крепкую защиту от вируса, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
— Мы ожидаем новую четырехкомпонентную вакцину от гриппа. В отличие от вакцин предыдущего поколения, в нее будут включены сразу два типа вируса гриппа А и два типа вируса гриппа Б разных линий. До этого в вакцину включали только одну линию, — замечают в минздраве.
По словам медиков, прививка от гриппа способна оградить человека от тяжелых осложнений болезни и от летального исхода, кроме того, она повышает сопротивляемость организма любым простудным заболеваниям. Новый подход к вакцинации обеспечит еще более крепкую защиту от гриппа. Прививать от гриппа сегодня можно даже грудничков, прививку ставят уже с шести месяцев.
По данным областного минздрава, в прошлом году в Челябинской области от гриппы привились 45% населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU