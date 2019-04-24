2019-04-24T13:02:49+03:00
Происшествия

Силовики нагрянули с обыском в администрацию челябинского муниципалитета

По подозрению в коррупции задержан замглавы района
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Утром 24 апреля в здание администрации Чесменского района прибыли сотрудники полиции и следственного комитета. По сообщениям СМИ под подозрение силовиков попал замглавы района по ЖКХ. Его арестовали прямо на рабочем месте. В кабинетах руководителей района прошли обыски.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что в здании администрации Чесменского района проводятся оперативные мероприятия.

По предварительным данным поводом для обысков и задержания чиновника стали итоги проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. К слову, ревизоры работают в чесменской администрации с 8 апреля. А сегодня проконтролировать ход проверки в Чесму приехал один из руководителей областной Контрольно-счетной палаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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