2019-04-24T14:29:23+03:00
Общество

Нечем дышать! От властей Челябинска требуют вымести пыль с улиц города

На грязную работу отвели 70 дней
Ольга АНТОНОВА
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Из-за выбросов и дорожной пыли в Челябинске нечем дышать.Из-за выбросов и дорожной пыли в Челябинске нечем дышать.Фото: Тимур ХАНОВ
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Идти пешком по челябинским улицам и дворам тяжело: на тротуарах и дорогах, вдоль бордюров много пыли. Невычищенная с зимы щебенка, выкрошенный асфальт, сухая грязь.

Министерство экологии требует мэрию ужесточить контроль за уборкой пыли на дорогах. В письменном предостережении и.о. министра экологии региона Сергеем Лихачевым указывает на массу жалоб от горожан. В дни НМУ в пропыленном насквозь Челябинске дышать невозможно.

— Стоит усилиться ветру, и город стоит в пылевой завесе. Нужна постоянная влажная уборка уличными дорожными пылесосами. Организация этих работ — ответственность городских властей. Пыль — это вторичное загрязнение воздуха, — заявил начальник управления экологического просвещения минэкологии области Сергей Безруков.

На борьбу с пылью и отчет о работе министерство отвело администрации Челябинска 70 дней. Если власти города не справятся с пылью за два с лишним месяца, чиновников ждет штраф — от 20 до 100 тыс руб.

Кстати, из 1,5 тысяч улиц города за подрядчиком закреплено 346. Остальные обязаны убирать районные администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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