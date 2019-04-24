Пьяный бесправник на мотоцикле сбил ребенка в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-24T16:15:49+03:00

За рулем этого мотоцикла был нарушитель. Фото: УГИБДД по Челябинской области

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Авария в Каслинском районе случилась 23 апреля. За рулем мотоцикла «Урал» ехал 50-летний местный житель. Водительский прав у него не было, а за руль байка он сел пьяным. Мотоциклист потерял управление и вылетел на обочину, по которой ехал ребенок на велосипеде.

Пострадала 11-летняя школьница. Девочку госпитализировали в местную больницу.

— На нарушителя составили административный протокол за вождение в пьяном виде. Ему грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф в 30 000 рублей , — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU