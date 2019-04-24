Депутат оттащил иномарку, которая остановила движение трамваев в центре Челябинска
Любопытные фото прислали в редакцию «КП — Челябинск». Вечером 24 апреля на Цвиллинга в районе администрации губернатора произошла авария. После удара черная Toyota застряла на трамвайных путях и остановила движение вагонов. И все это в разгар часа пик!
Помочь разобрать затор вызвался депутат Александр Павлюченко. По совместительству он руководит городским электротранспортом.
— Стали останавливаться другие водители и также пришли на помощь, — рассказали нам очевидцы.
— Александр Николаевич уже ехал с работы, когда ему позвонили из диспетчерской. Сообщили, что затор в оба направления. Начальник немедленно отправился на место, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
Александру Павлюченко 40 лет. Он коренной челябинец. В 2007 году окончил Уральскую академию государственной службы. Он занимался разработкой новой маршрутной сети.
Начальник электротранспорта помог восстановить движение в час пик.Фото: Сергей УФИМЦЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU