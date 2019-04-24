2019-04-24T16:47:44+03:00
Общество

Депутат оттащил иномарку, которая остановила движение трамваев в центре Челябинска

Александр Павлюченко по дороге домой вернулся, чтобы не бросать своих сотрудников
Андрей АБРАМОВ
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Александр Павлюченко помог оттащить битую иномарку с путей.Александр Павлюченко помог оттащить битую иномарку с путей.Фото: Сергей УФИМЦЕВ
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Любопытные фото прислали в редакцию «КПЧелябинск». Вечером 24 апреля на Цвиллинга в районе администрации губернатора произошла авария. После удара черная Toyota застряла на трамвайных путях и остановила движение вагонов. И все это в разгар часа пик!

Помочь разобрать затор вызвался депутат Александр Павлюченко. По совместительству он руководит городским электротранспортом.

— Стали останавливаться другие водители и также пришли на помощь, — рассказали нам очевидцы.

— Александр Николаевич уже ехал с работы, когда ему позвонили из диспетчерской. Сообщили, что затор в оба направления. Начальник немедленно отправился на место, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Александру Павлюченко 40 лет. Он коренной челябинец. В 2007 году окончил Уральскую академию государственной службы. Он занимался разработкой новой маршрутной сети.

Начальник электротранспорта помог восстановить движение в час пик. Фото: Сергей УФИМЦЕВ

Начальник электротранспорта помог восстановить движение в час пик.Фото: Сергей УФИМЦЕВ

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pavliuchenko_anpavliuchenko_an
Директор всегда рядом, "развели" аварию в ускоренном режиме, движение открыли. Приоритет трамваю!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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