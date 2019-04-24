Жителей Челябинской области предупреждают о шквальном ветре
25 апреля в Челябинской области разыграется сильный ветер. По данным синоптиков, днем на Южном Урале ожидаются порывы до 20 м/с. В МЧС напоминают, что жителям региона стоит соблюдать меры безопасности.
— Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
По данным гидрометцентра, 25 апреля в Челябинске будет +10 градусов. Возможен дождь. В ночные часы заморозки до -2 и небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU