2019-04-24T17:00:03+03:00
Общество

Жителей Челябинской области предупреждают о шквальном ветре

Ночью может пойти снег
Андрей АБРАМОВ
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Челябинцев предупреждают о штормовом ветре 25 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВАЧелябинцев предупреждают о штормовом ветре 25 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА
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25 апреля в Челябинской области разыграется сильный ветер. По данным синоптиков, днем на Южном Урале ожидаются порывы до 20 м/с. В МЧС напоминают, что жителям региона стоит соблюдать меры безопасности.

— Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным гидрометцентра, 25 апреля в Челябинске будет +10 градусов. Возможен дождь. В ночные часы заморозки до -2 и небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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