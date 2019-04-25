Где на Южном Урале бесплатно приобрести Георгиевскую ленточку
В четверг, 25 апреля, жителям Челябинской области начнут бесплатно выдавать символ Победы — Георгиевскую ленточку, сообщает министерство образования Челябинской области.
Акцию проводят волонтеры, она продлится до 8 мая.
25 апреля получить ленточку можно:
— в Челябинске, на пешеходной Кировке с 14 до 15 часов;
— в Магнитогорске, в парке у Вечного огня в 15 часов;
— в Чебаркуле, на площади Ленина в 17 часов;
— в Озерске, у мемориала Вечный огонь в 18 часов;
— в поселке Метлино, у Вечного огня;
— в поселке Новогорный, на площади у ДК «Энергетик».
В пятницу, 26 апреля, плучить ленточку можно:
— в Аргаяше.
— Иногда люди носят Георгиевскую ленточку неправильно. В этом году южноуральцам раздадут также инструкцию, в которой сказано, как правильно прикреплять ленточку. На обратной стороне памятки можно прочитать об истории появления этого символа, — говорит региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Екатерина Баймухаметова.
1 мая ленточки раздадут в селе Агаповка и в поселке Буранный. 6 мая — в Миассе, у ТК «Медео». 8 мая — в Троицке, на центральной площади Сквера памяти.
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ИСТОЧНИК KP.RU