Где на Южном Урале бесплатно приобрести Георгиевскую ленточку

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-25T07:45:55+03:00

Вместе с ленточкой волонтеры дадут инструкцию, как правильно носить памятный знак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятный знак начнут выдавать уже на этой неделе

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В четверг, 25 апреля, жителям Челябинской области начнут бесплатно выдавать символ Победы — Георгиевскую ленточку, сообщает министерство образования Челябинской области.

Акцию проводят волонтеры, она продлится до 8 мая.

25 апреля получить ленточку можно:

— в Челябинске, на пешеходной Кировке с 14 до 15 часов;

— в Магнитогорске, в парке у Вечного огня в 15 часов;

— в Чебаркуле, на площади Ленина в 17 часов;

— в Озерске, у мемориала Вечный огонь в 18 часов;

— в поселке Метлино, у Вечного огня;

— в поселке Новогорный, на площади у ДК «Энергетик».

В пятницу, 26 апреля, плучить ленточку можно:

— в Аргаяше.

— Иногда люди носят Георгиевскую ленточку неправильно. В этом году южноуральцам раздадут также инструкцию, в которой сказано, как правильно прикреплять ленточку. На обратной стороне памятки можно прочитать об истории появления этого символа, — говорит региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Екатерина Баймухаметова.

1 мая ленточки раздадут в селе Агаповка и в поселке Буранный. 6 мая — в Миассе, у ТК «Медео». 8 мая — в Троицке, на центральной площади Сквера памяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU