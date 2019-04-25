2019-04-25T17:26:23+03:00
Общество

Свел счеты с жизнью экс-глава поселения в Сосновском районе

Следственный комитет Челябинской области проверяет обстоятельства смерти
Лидия ПЕСКОВА
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Виктор Григорьев руководил Мирненским поселением 13 лет. Фото: администрация Сосновского района.Виктор Григорьев руководил Мирненским поселением 13 лет. Фото: администрация Сосновского района.
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Почетный гражданин Сосновского района Виктор Григорьев, 13 лет возглавлявший Мирненское поселение, покончил жизнь самоубийством, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Тело нашли в четверг, 25 апреля, в собственном доме бывшего чиновника. Чтобы убедиться в том, что Григорьев решился на такой отчаянный шаг по собственной воле, проводится доследственная проверка.

— При Григорьеве Мирненское поселение из бедного, вечно страдающего от аварий и неплатежей, разбитых дорог стало в ряд устойчивых, перспективных территорий. Григорьев умел сберечь каждую копейку. Мечтал о временах, когда будут тротуары, цветы, самые лучшие в районе детские площадки. Боролся за свое Мирненское поселение на совещаниях, добивался реконструкций и модернизаций, лично принимал участие в аварийных ремонтах в затопленных траншеях, выходил на сцену во время межцеховых смотров, — говорится в некрологе на сайте районной администрации.

Прощание с Григорьевым состоится в субботу, 27 апреля, в 11.00 в поселковом Доме культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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